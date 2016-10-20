欧洲汇市：英镑连涨两日后回落，政治面因素恐超基本面

“从客户的交谈中获知，目前推动英镑的不是那么短期的数据--人们开始转而关注通胀形势，以及这将如何影响英国央行的行动。”

英镑兑美元 下跌0.2%至1.2268美元，周三曾触及八日高位1.2334。

英镑贸易加权指数 日内下跌0.1%，周三曾触及11日高位。英镑兑欧元也下跌0.2%至0.89525英镑。稍后欧洲央行将发布政策声明。

周二出炉的数据显示，9月服装价格录得数年来的最大月度涨幅。与此同时，零售销售数据显示，商店价格录得两年多以来的最小降幅。

经济学家担心，这标志着物价更长期上涨趋势的开始，这受到英镑在6月公投后挫跌逾15%影响。物价上涨会侵蚀消费者的需求。

对于通胀的担忧推动10年期英国公债收益率 在本周初升至四个月来最高。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价