欧洲汇市：英镑连涨两日后回落，政治面因素恐超基本面

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“从客户的交谈中获知，目前推动英镑的不是那么短期的数据--人们开始转而关注通胀形势，以及这将如何影响英国央行的行动。”
英镑兑美元 下跌0.2%至1.2268美元，周三曾触及八日高位1.2334。
英镑贸易加权指数 日内下跌0.1%，周三曾触及11日高位。英镑兑欧元也下跌0.2%至0.89525英镑。稍后欧洲央行将发布政策声明。
周二出炉的数据显示，9月服装价格录得数年来的最大月度涨幅。与此同时，零售销售数据显示，商店价格录得两年多以来的最小降幅。
经济学家担心，这标志着物价更长期上涨趋势的开始，这受到英镑在6月公投后挫跌逾15%影响。物价上涨会侵蚀消费者的需求。
对于通胀的担忧推动10年期英国公债收益率 在本周初升至四个月来最高。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/王洋/王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。