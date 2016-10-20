重温稿-中国农业：国务院发布农业现代化规划，2020年粮食产能将增至5.5亿吨

路透北京10月20日 - 中国国务院周四发布全国农业现代化规划（2016-2020年）称，“十三五”时期将提高农业综合效益和竞争力，目标包括2020年粮食（谷物）综合生产能力，由2015年的5亿吨增至5.5亿吨。

中国政府网刊登的该规划指出，到2020年，东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区基本实现农业现代化，以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局基本建立。

“到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显着提高，农业国际竞争力进一步增强，农民生活达到全面小康水平。”规划称。

十三五期间，中国将推进以玉米为重点的种植业结构调整，稳定冬小麦面积，扩大专用小麦面积，恢复和增加大豆面积，奶类产量从3,870万吨增加到4,100万吨。

规划要求，要巩固北方粳稻和南方双季稻生产能力，减少东北冷凉区等地区的籽粒玉米面积，推进粮改饲，扩大粮豆轮作范围，推动马铃薯主食产业开发，稳定大中城市郊区蔬菜保有面积，确保一定的自给率。

同时，加大强农惠农富农政策力度，加大保险保障力度。建立农业补贴、涉农信贷、农产品期货和农业保险联动机制，扩大“保险+期货”试点，研究完善农业保险大灾风险分散机制。

规划并鼓励金融机构开发符合贫困地区特色产业发展特点的金融产品和服务方式，鼓励保险机构在贫困地区开展农产品价格保险、特色产品保险和扶贫小额贷款保证保险，地方给予保费补贴支持。

规划指出，要强化开发性金融、政策性金融对农业发展和农村基础设施建设的支持，建立健全对商业银行发展涉农金融业务的激励和考核机制，稳步推进农民合作社内部信用合作。

此外，要针对金融机构履行支农责任情况，实施差别化的货币信贷政策措施；开展粮食生产规模经营主体营销贷款试点，推行农业保险保单质押贷款。（完）

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