马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受出口放缓及大商所植物油走软拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐稍早涨幅，在接近收盘时下跌，因大连商品交易所其他植物油涨势放缓，且棕榈油出口需求减少。
马来西亚衍生品交易所指标1月棕榈油期货 跌0.5%，收报每吨2,718马币(650美元)。
棕榈油期货合约成交量为46,212口，每口25吨。
棕榈油期货在周四早盘上涨，追随大商所棕榈油和豆油的涨势，大商所棕榈油和豆油均触及逾两年高点。
但大商所植物油期货的涨势在晚间放缓，从而拖累了棕榈油价格。大连商交所1月豆油合约 上涨0.5%，棕榈油合约 涨0.3%。
“大商所豆油和棕榈油在晚间放缓涨幅，且船货验证机构的数据显示棕榈油出口下降，”吉隆坡的一位交易员说。
船货验证机构ITS和SGS的数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑约12%。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油12月合约 跌0.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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