更新版 1-美股业绩：纽约梅隆银行第三季获利大增涨19%，得益于成本下降

路透10月20日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第三季获利增加18.8%，好于市场预期，受成本降低和净利息收入增加的提振。

作为全球最大的托管银行，纽约梅隆银行称截至9月30日的三个月，归属于普通股股东的净利为9.74亿美元，合每股盈余0.90美元，上年同期分别为8.2亿美元和0.74美元。

扣除特殊项目，该行季度获利为9.79亿美元，合每股盈余0.90美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为0.81美元。

非利息支出下降1.4%至26.4亿美元。

利息收入增加近2%至7.74亿美元。

总营收增长约4%至39.4亿美元。

“每项业务都表现很好，”纽约梅隆银行执行长Gerald Hassell在一份声明中称。

纽约梅隆银行表示，第三季其管理的资产总额较前季增长3.1%至1.72万亿美元。