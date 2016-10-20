更新版 1-美股业绩：纽约梅隆银行第三季获利大增涨19%，得益于成本下降

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第三季获利增加18.8%，好于市场预期，受成本降低和净利息收入增加的提振。
作为全球最大的托管银行，纽约梅隆银行称截至9月30日的三个月，归属于普通股股东的净利为9.74亿美元，合每股盈余0.90美元，上年同期分别为8.2亿美元和0.74美元。
扣除特殊项目，该行季度获利为9.79亿美元，合每股盈余0.90美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为0.81美元。
非利息支出下降1.4%至26.4亿美元。
利息收入增加近2%至7.74亿美元。
总营收增长约4%至39.4亿美元。
“每项业务都表现很好，”纽约梅隆银行执行长Gerald Hassell在一份声明中称。
纽约梅隆银行表示，第三季其管理的资产总额较前季增长3.1%至1.72万亿美元。
截至周三收盘，纽约梅隆银行股价较年初上涨约3%。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。