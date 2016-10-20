国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，但仍保持在10个月高位附近

路透新加坡10月20日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌，但依旧保持在10个月高位附近，行业消息人士称因新加坡库存下降。

交易员表示，普氏窗口的流动性周四持续强劲。

他们表示，嘉能可以较中东11月9-15日平均报价每桶升水0.80美元的价格，向托克出售2万吨含硫50ppm的柴油，船期为11月9-13日。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，10月19日止当周新加坡岸上柴油和航煤库存下降近5%至两周低点1,289.5万桶。

交易员表示，未来几周库存可能会进一步下降，因亚洲和中东的一些炼厂在进行设备维护，限制了供应。

日本的JX Nippon Oil宣布，旗下鹿岛炼厂的一座凝析油分离塔和重整装置在发生火灾后被关闭。

交易员表示，如果关闭时间很长，将减少成品油供给。

孟加拉石油公司(BPC)已发布国际招标购买成品油。招标文件显示该公司求购96.5万吨含硫500ppm柴油，12万吨180-cst高硫柴油和9万吨航煤。

在天然气供给短缺的情况下孟加拉国不得不使用燃油发电，成本较高。

BPC另一位官员表示，公司还在与11家公司洽商，通过未来几年的上半年定期协议来进口成品油。

新加坡现货市场达成四笔柴油和四笔燃料油交易。(完)

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