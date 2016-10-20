国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差反跌为涨，受供应收紧提振

路透新加坡10月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至每吨58.23美元，创9月29日以来最高水准，从上日的跌势反弹，受供应减少支撑。

韩国乐天化学购买了四艘石脑油船货，每艘平均为25,000吨，12月上半月交付至大山和丽水，成本加运费价较日本报价每吨贴水约4.50-5美元。

这较乐天化学10月13日支付的贴水收窄，也创下9月28日以来交付至韩国的船货的最窄水平。

**汽油走坚**

亚洲汽油裂解价差连续第五个交易日上涨，至三周高点每桶8.98美元附近，因炼厂维修导致供应减少。

虽然新加坡本地的轻质馏分油库存增加，但仍较3月初创下的纪录高点1,550万桶低17%。

新加坡现货市场有两笔汽油交易达成。(完)

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