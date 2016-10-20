国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差反跌为涨，受供应收紧提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至每吨58.23美元，创9月29日以来最高水准，从上日的跌势反弹，受供应减少支撑。
韩国乐天化学购买了四艘石脑油船货，每艘平均为25,000吨，12月上半月交付至大山和丽水，成本加运费价较日本报价每吨贴水约4.50-5美元。
这较乐天化学10月13日支付的贴水收窄，也创下9月28日以来交付至韩国的船货的最窄水平。
**汽油走坚**
亚洲汽油裂解价差连续第五个交易日上涨，至三周高点每桶8.98美元附近，因炼厂维修导致供应减少。
虽然新加坡本地的轻质馏分油库存增加，但仍较3月初创下的纪录高点1,550万桶低17%。
新加坡现货市场有两笔汽油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。