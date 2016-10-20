重发-欧元债市：欧元和公债收益率回落，因欧洲央行为缩减购债传闻浇冷水

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(重发以修正代码)
* 在欧洲央行总裁德拉吉讲话后，股市抹去跌幅
* 德拉吉称没有央行讨论延长量化宽松计划
* 市场最初的失望情绪只是昙花一现
路透伦敦10月21日 - 欧元周四跌至四个月低位，德债收益率短暂跳涨后掉头跌向零，因欧洲央行政策会议给开始撤走货币刺激计划的传闻浇冷水。
欧洲央行总裁德拉吉称，会上决策者没有讨论延长明年3月到期的购债计划的事宜，投资者最初感到失望。
公债收益率应声上涨，和欧元一起攀升。最近几周，欧债收益率上升，因媒体报导欧洲央行可能开始“缩减”购债计划规模。
但市场的上述走势很快逆转，因德拉吉称，欧洲央行管理委员会没有讨论过“缩减”量化宽松计划，并承诺将继续执行旨在刺激经济成长和推高通胀的大规模资产购买计划。
“今日最受关注的，不是欧洲央行讨论过什么－看来讨论的议题很少－而是央行没有讨论什么，即将明年3月到期的购债计划延长，或者是缩减购债计划，”OANDA资深市场分析师Craig Erlam说。
欧元 上涨0.5%，至1.1040美元的六日高位，但很快回吐涨幅，触及1.0932美元的四个月低位。
德国10年期公债 收益率最初上涨最多3个基点，触及日高0.07%，但之后抹去升幅。在1400 GMT，该收益率跌2个基点，至0.015%的10日低位。
短期德债收益率 升至一个月高位负0.64%，后回落，但今日仍小涨，报负0.66%。
STOXX欧洲600指数 盘中大跌，但脱离日内低位，收盘小升。
“欧洲央行在想如何最好地进行政策理念的沟通。如去年一样，市场可能对央行12月政策会议的期望可能很高，”Investec Asset Management的Russell Silberston表示。
“我认为，欧洲央行将延长量化宽松计划六个月，原因是，尽管经济不错，但欧元贸易加权指数已上涨很多，这令市场状况收紧。”(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。