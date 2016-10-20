重发-欧元债市：欧元和公债收益率回落，因欧洲央行为缩减购债传闻浇冷水

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* 在欧洲央行总裁德拉吉讲话后，股市抹去跌幅

* 德拉吉称没有央行讨论延长量化宽松计划

* 市场最初的失望情绪只是昙花一现

路透伦敦10月21日 - 欧元周四跌至四个月低位，德债收益率短暂跳涨后掉头跌向零，因欧洲央行政策会议给开始撤走货币刺激计划的传闻浇冷水。

欧洲央行总裁德拉吉称，会上决策者没有讨论延长明年3月到期的购债计划的事宜，投资者最初感到失望。

公债收益率应声上涨，和欧元一起攀升。最近几周，欧债收益率上升，因媒体报导欧洲央行可能开始“缩减”购债计划规模。

但市场的上述走势很快逆转，因德拉吉称，欧洲央行管理委员会没有讨论过“缩减”量化宽松计划，并承诺将继续执行旨在刺激经济成长和推高通胀的大规模资产购买计划。

“今日最受关注的，不是欧洲央行讨论过什么－看来讨论的议题很少－而是央行没有讨论什么，即将明年3月到期的购债计划延长，或者是缩减购债计划，”OANDA资深市场分析师Craig Erlam说。

欧元 上涨0.5%，至1.1040美元的六日高位，但很快回吐涨幅，触及1.0932美元的四个月低位。

德国10年期公债 收益率最初上涨最多3个基点，触及日高0.07%，但之后抹去升幅。在1400 GMT，该收益率跌2个基点，至0.015%的10日低位。

短期德债收益率 升至一个月高位负0.64%，后回落，但今日仍小涨，报负0.66%。

STOXX欧洲600指数 盘中大跌，但脱离日内低位，收盘小升。

“欧洲央行在想如何最好地进行政策理念的沟通。如去年一样，市场可能对央行12月政策会议的期望可能很高，”Investec Asset Management的Russell Silberston表示。