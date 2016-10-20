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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 03:01 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因欧洲央行政策会议后美元上涨

路透约翰内斯堡10月20日 - 南非兰特周四下跌，因美元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉称，会上决策者既没有讨论逐步结束，也没有讨论延长购债计划。

1515GMT，兰特兑美元报13.9500兰特，较周三纽约汇市收盘水准下跌0.83%。在德拉吉讲话后，兰特下跌最多1%，至13.9800兰特。

“欧洲央行的消息，令市场有些波动。有关欧洲央行是延长，还是逐步退出量化宽松计划的讨论对欧元/美元造成影响，继而影响美元/兰特，我们看到美元/兰特上涨，”Treasury One汇市交易商Andre Botha说。(完)

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