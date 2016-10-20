金属期市：期铝下滑，因担心供应过多

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 9月中国产量触及275万吨－国际铝业协会
* LME铝库存在两日内增加7.7075万吨
* 中国采取措施给楼市降温
路透伦敦10月20日 - 期铝周四降至近一个月最低水准，因数据显示中国铝产量上升，亚洲仓库库存大幅增加，令人担心供应过剩。
国际铝业协会数据显示，9月中国铝产量攀升至15个月最高275万吨，9月全球日均原铝产量触及纪录高位。
伦敦金属交易所(LME)报告，亚洲仓库铝库存在两日内增加7.7075万吨，大部份是在韩国。
指标LME期铝 下跌1.2%，收报1,612美元，为9月22日来最低。
“中国产量数据燃点对中国供应过剩的一些担忧，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi说。
“铝价上升，特别是上海，给冶炼厂恢复生产带来很大的激励。”
北京顾问公司AZ-China的董事总经理Paul Adkins表示，今年迄今中国已有180万吨产能恢复生产。
“除了恢复产能外，今年投产的中国新产能达到290万吨。根据我们的纪录，还将有130万吨的新产能进入市场。”Adkins在路透全球基本金属论坛上说。
美元指数 周四触及七个月高位，也重压美元计价的基本金属。
广州市将加强对房地产市场违规行为的监管，同时武汉市房地产开发商则将受到更严格的监督。
“短期而言，市场仍然担心楼市降温措施带来的负面影 响，”Argonaut Securities的Helen Lau在一份报告中说。
LME期铜 下跌0.4%，收报4,652美元，但仍高于上周五触及的一个月低位4,623.25美元。
期锌 下跌0.9%，收报2,287美元。期镍 下滑1.8%，报10,130美元。
期铅 没有跟随基本金属的跌势，上涨0.9%，收报2,014美元。期锡 下跌0.5%，收报19,825美元。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。