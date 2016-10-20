金属期市：期铝下滑，因担心供应过多

* 9月中国产量触及275万吨－国际铝业协会

* LME铝库存在两日内增加7.7075万吨

* 中国采取措施给楼市降温

路透伦敦10月20日 - 期铝周四降至近一个月最低水准，因数据显示中国铝产量上升，亚洲仓库库存大幅增加，令人担心供应过剩。

国际铝业协会数据显示，9月中国铝产量攀升至15个月最高275万吨，9月全球日均原铝产量触及纪录高位。

伦敦金属交易所(LME)报告，亚洲仓库铝库存在两日内增加7.7075万吨，大部份是在韩国。

指标LME期铝 下跌1.2%，收报1,612美元，为9月22日来最低。

“中国产量数据燃点对中国供应过剩的一些担忧，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi说。

“铝价上升，特别是上海，给冶炼厂恢复生产带来很大的激励。”

北京顾问公司AZ-China的董事总经理Paul Adkins表示，今年迄今中国已有180万吨产能恢复生产。

“除了恢复产能外，今年投产的中国新产能达到290万吨。根据我们的纪录，还将有130万吨的新产能进入市场。”Adkins在路透全球基本金属论坛上说。

美元指数 周四触及七个月高位，也重压美元计价的基本金属。

广州市将加强对房地产市场违规行为的监管，同时武汉市房地产开发商则将受到更严格的监督。

“短期而言，市场仍然担心楼市降温措施带来的负面影 响，”Argonaut Securities的Helen Lau在一份报告中说。

LME期铜 下跌0.4%，收报4,652美元，但仍高于上周五触及的一个月低位4,623.25美元。

期锌 下跌0.9%，收报2,287美元。期镍 下滑1.8%，报10,130美元。