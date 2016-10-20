纽约期市：原糖跌至近一个月低位，可可未受亚洲加工数据影响

路透纽约/伦敦10月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至近一个月最低水准，跌穿两周以来的交投区间，且在跌穿近日日低后引发卖盘。

可可价格几无变动，市场没有对强劲的亚洲加工数据作反应，等待2000 GMT公布的北美第三季加工数据。咖啡期货连续第二日下跌。

3月原糖期货 收跌0.33美分，或1.4%，报每磅22.62美分，此前触及9月26日来近月合约最低22.35美分。

交易商表示，原糖今日跌穿38.2%费波纳奇回档技术位，该水准和近日低位一致，引发技术性卖出，令原糖进一步下跌。

12月白糖期货 收跌0.70美元，或0.1%，报每吨593.40美元。

在数据显示亚洲第三季可可加工量按年上升12.45%后，可可期货最初上升，但之后下跌，因市场等待北美加工数据出炉。

交易商预计，北美第三季可可加工量较上年同期上升2-3%。

12月纽约可可 收跌11美元，或0.4%，报每吨2,630美元，但与3月合约溢价CCZ6-H7升至93美元的合约高位，周一为60美元。

3月伦敦可可 收高1英镑，或0.05%，报每吨2,181英镑。

1月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,122美元。12月阿拉比卡咖啡 收跌1.95美分，或1.2%，报每磅1.559美元。(完)

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