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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因美元上涨打压商品市场

路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌近2%，交易商说，美元上涨，令广泛商品市场被抛售，原油的跌幅最大。

供应不断增加也令市场承压，预计今年美国玉米丰收。

指标12月玉米期货 收跌6-1/2美分，或1.8%，报每蒲式耳3.51美元，稍早触及三个月高位3.59-1/4美元。该合约短暂升穿100日移动均线，但收位远低于该关键技术水准。

美元指数 升至七个月最高，此前欧洲央行总裁保留了12月追加刺激举措的可能性。

汤森路透核心商品CRB指数 下跌约0.9%。

尽管美国周度出口销售报告强于预期，但玉米期货下跌。美国农业部周四表示，上周出口销售美国玉米102.29万吨，高于70-90万吨的市场预估区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为232,177口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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