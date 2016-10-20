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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.22%，纳斯达克指数下跌0.09%

路透纽约10月20日 - 美国股市周四小幅收跌，盘中交投震荡，投资者消化最新一批企业业绩，电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌40.27点，或0.22%，至18,162.35点；标准普尔500指数 下挫2.95点，或0.14%，至2,141.34点；纳斯达克指数 下跌4.58点，或0.09%，至5,241.83点。(完)

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