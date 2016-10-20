加拿大股市：在触及近16个月高位后小涨，受助于金矿和银行股攀升

路透多伦多10月20日 - 加拿大主要股指在昨日触及近16月高位后周四小幅上升，因权重的金矿股和银行股温和上涨，扶助抵销消费类股和工业股下跌带来的压力。

尽管油价下跌，但能源股上涨，这也提振大盘。在油价大趋势为上行的情况下，投资者买入一些能源股。

“这是相当重要的转变，油价升穿50美元，且看起来很可能守住该水准，”BMO Harris Private Banking投资策略师Paul Taylor说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨7.43点，或0.05%，报14,847.92点，此为2015年6月25日来最高收位。

尽管金价在连涨三日后下跌，但Goldcorp Inc 升1.2%，Kinross Gold Corp 攀升3%。