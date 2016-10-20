加拿大股市：在触及近16个月高位后小涨，受助于金矿和银行股攀升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多10月20日 - 加拿大主要股指在昨日触及近16月高位后周四小幅上升，因权重的金矿股和银行股温和上涨，扶助抵销消费类股和工业股下跌带来的压力。
尽管油价下跌，但能源股上涨，这也提振大盘。在油价大趋势为上行的情况下，投资者买入一些能源股。
“这是相当重要的转变，油价升穿50美元，且看起来很可能守住该水准，”BMO Harris Private Banking投资策略师Paul Taylor说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨7.43点，或0.05%，报14,847.92点，此为2015年6月25日来最高收位。
尽管金价在连涨三日后下跌，但Goldcorp Inc 升1.2%，Kinross Gold Corp 攀升3%。
10大类股中有五类上涨，金融股上升0.2%。材料股上涨0.5%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。