《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.85 -0.08 -0.08 1614443 京东 26.65 +0.35 +1.33 8358358 新浪 76.80 -0.40 -0.52 812627 搜狐 41.91 -0.85 -1.99 133907 网易 264.50 +0.61 +0.23 840732 百度 175.17 -1.03 -0.58 1542889 台湾 台湾积体电路 31.06 +0.08 +0.26 1265741 联电 1.84 -0.02 -1.08 375781 日月光 5.95 -0.06 -1.00 143366 硅品精密 7.47 +0.00 +0.00 335422 和信超媒体 2.49 +0.02 +0.81 11899 友达 3.77 +0.04 +1.07 99139 中华电信 35.05 -0.11 -0.31 104953 台湾国际航电 48.59 +0.00 +0.00 651225 香港 中国移动 59.22 -0.85 -1.42 159455 中国联通 12.14 -0.11 -0.90 56605 中国电信 53.30 -0.04 -0.08 2878 中芯国际 6.26 -0.08 -1.26 32052 电讯盈科 6.15 +0.01 +0.16 3437 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 戴素萍)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。