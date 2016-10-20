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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         103.85    -0.08    -0.08   1614443
    京东                26.65    +0.35    +1.33   8358358
    新浪              76.80    -0.40    -0.52    812627
    搜狐              41.91    -0.85    -1.99    133907
    网易             264.50    +0.61    +0.23    840732
    百度             175.17    -1.03    -0.58   1542889
    
    台湾
    台湾积体电路       31.06    +0.08    +0.26   1265741
    联电                1.84    -0.02    -1.08    375781
    日月光              5.95    -0.06    -1.00    143366
    硅品精密           7.47    +0.00    +0.00    335422
    和信超媒体         2.49    +0.02    +0.81     11899
    友达                3.77    +0.04    +1.07     99139
    中华电信           35.05    -0.11    -0.31    104953
    台湾国际航电      48.59    +0.00    +0.00    651225
    
    香港
    中国移动           59.22    -0.85    -1.42    159455
    中国联通           12.14    -0.11    -0.90     56605
    中国电信           53.30    -0.04    -0.08      2878
    中芯国际            6.26    -0.08    -1.26     32052
    电讯盈科         6.15    +0.01    +0.16      3437
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 戴素萍)

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