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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--10月21日-10月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    10月17日当周
    
    10月20日(四)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    10月21日(五)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    10月24日当周
    
    10月23日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         9月       --       逆差187
                 出口(较上年同期)                               --         -9.6%
                 进口(较上年同期)                               --        -17.3%

    10月24日(一)    
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      10月初值        --          50.4
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季        --         +0.8%
                              (较上年同期)                      --         +3.3%
    
    10月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                         10月        --           102
    
    10月26日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月27日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI)            11月        --            76
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                9月        --         -4.6%
             所有家庭支出(较前月)                               --         -3.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月        --         -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            10月        --         -0.5%
             东京地区整体CPI                                    --         -0.5%
    2330 日本求才求职比                              9月        --          1.37
             失业率                                             --          3.1% 
    
    10月28日(五)
    暂无重要经济数据公布。 (完)

      
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