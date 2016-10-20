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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 06:47 BJT

重发-更新版 1-《全球汇市》欧元跌至四个月低位，因欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派言论

* 欧元兑美元跌至6月来最低水准
    * 美元指数升至七个月高位
    * 纽约联储总裁杜德利暗示今年稍晚可能升息

 (重发以修正代码)(新增汇率表格)
    路透纽约10月21日 - 欧元兑美元周四下跌至四个月低位，美元指数升至七个月高位，
此前欧洲央行保留了12月追加刺激计划的可能性。
    
    欧洲央行总裁德拉吉提供了央行行动的多种选项，他同时强调，在货币宽松度“非常大
”的情况下，等待已久的通胀回升计日可期。
    
    这使得近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

    “德拉吉的讲话让央行可能讨论逐步撤走或调整量化宽松计划(QE)的说法变成是空穴来
风，这重压欧元，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov
说。
    
    “市场认为，(今日)德拉吉的言论偏鸽派，”他说。
    
    彭博本月稍早报导，欧洲央行决策者正在形成共识，当决定结束量化宽松政策时，需要
逐步退出。

    欧元 跌0.45%，至1.0925美元，稍早低见1.0916美元，此为6月24日来最低。 
    
    美元指数 升至98.318，稍早高见98.404，此为3月10日来最高。
    
    纽约联储总裁杜德利周三晚间发表偏鹰派的讲话，也支撑美元。
    
    杜德利表示，如果美国经济保持在当前轨道，美国联邦储备理事会(美联储)可能在今年
稍晚升息。 
    
    周四美国数据显示，9月美国成屋销售在连续两个月下跌后急升，因首次购屋者入市，
反映出美国经济的潜在动能。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0928   1.0972   -0.40   +0.63   1.0860
    美元/日圆            103.94   103.44   +0.48  -13.60   120.30
    欧元/日圆         113.59   113.49   +0.09  -12.94   130.47
    美元/瑞郎            0.9923   0.9888   +0.35   -0.95   1.0018
    英镑/美元            1.2250   1.2281   -0.25  -16.88   1.4738
    美元/加元            1.3228   1.3113   +0.88   -4.42   1.3839
    美元/离岸人民币      6.7466   6.7379   +0.13   +2.72   6.5680
    澳元/美元            0.7624   0.7721   -1.26   +4.80   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0847   1.0851   -0.04   -0.36   1.0886
    欧元/英镑         0.8925   0.8928   -0.03  +21.15   0.7367
    新西兰元/美元        0.7188   0.7227   -0.54   +5.32   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1823   8.1333   +0.60   -7.44   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9423   8.9254   +0.19   -6.86   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8703   8.8341   +0.41   +5.02   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6967   9.6950   +0.02   +5.74   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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