重发-更新版 1-《全球汇市》欧元跌至四个月低位，因欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派言论

* 欧元兑美元跌至6月来最低水准 * 美元指数升至七个月高位 * 纽约联储总裁杜德利暗示今年稍晚可能升息 (重发以修正代码)(新增汇率表格) 路透纽约10月21日 - 欧元兑美元周四下跌至四个月低位，美元指数升至七个月高位， 此前欧洲央行保留了12月追加刺激计划的可能性。 欧洲央行总裁德拉吉提供了央行行动的多种选项，他同时强调，在货币宽松度“非常大 ”的情况下，等待已久的通胀回升计日可期。 这使得近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。 “德拉吉的讲话让央行可能讨论逐步撤走或调整量化宽松计划(QE)的说法变成是空穴来 风，这重压欧元，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov 说。 “市场认为，(今日)德拉吉的言论偏鸽派，”他说。 彭博本月稍早报导，欧洲央行决策者正在形成共识，当决定结束量化宽松政策时，需要 逐步退出。 欧元 跌0.45%，至1.0925美元，稍早低见1.0916美元，此为6月24日来最低。 美元指数 升至98.318，稍早高见98.404，此为3月10日来最高。 纽约联储总裁杜德利周三晚间发表偏鹰派的讲话，也支撑美元。 杜德利表示，如果美国经济保持在当前轨道，美国联邦储备理事会(美联储)可能在今年 稍晚升息。 周四美国数据显示，9月美国成屋销售在连续两个月下跌后急升，因首次购屋者入市， 反映出美国经济的潜在动能。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0928 1.0972 -0.40 +0.63 1.0860 美元/日圆 103.94 103.44 +0.48 -13.60 120.30 欧元/日圆 113.59 113.49 +0.09 -12.94 130.47 美元/瑞郎 0.9923 0.9888 +0.35 -0.95 1.0018 英镑/美元 1.2250 1.2281 -0.25 -16.88 1.4738 美元/加元 1.3228 1.3113 +0.88 -4.42 1.3839 美元/离岸人民币 6.7466 6.7379 +0.13 +2.72 6.5680 澳元/美元 0.7624 0.7721 -1.26 +4.80 0.7275 欧元/瑞郎 1.0847 1.0851 -0.04 -0.36 1.0886 欧元/英镑 0.8925 0.8928 -0.03 +21.15 0.7367 新西兰元/美元 0.7188 0.7227 -0.54 +5.32 0.6825 美元/挪威克朗 8.1823 8.1333 +0.60 -7.44 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9423 8.9254 +0.19 -6.86 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8703 8.8341 +0.41 +5.02 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6967 9.6950 +0.02 +5.74 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)