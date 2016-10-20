金砖国家：10月20日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月20日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘近持平，报913.38点。
中国股市：沪综指震荡近收平，整体反弹动力不足中小盘股走势偏强
中国汇市：人民币微收跌暂止步6.74元关口，部分机构倒量致成交放大
香港股市：收高，受能源类股大涨带动
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.52%，报63,837.851点。
巴西汇市：雷亚尔连续第三日升值，周三巴西央行降息25个基点，为四年来首次降息，旨在将巴西经济拉出逾一个世纪来最为严重的衰退。雷亚尔兑美元 收报3.1375/90，上日收报3.1676/90。
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南非股市：小幅收低。指标Top-40指数 收盘下跌0.16%，报44,865.96点；大盘综合指数 收盘下跌0.16%，报51,420.66点。南非电信运营商MTN 跌幅居前，该股盘中一度下挫3.2%至逾六年低点，之后扳回部分跌幅，终场收跌2.25%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因欧洲央行政策会议后美元上涨
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印度股市：尾随亚洲市场收高，金融股对大盘指数涨幅贡献最大。BSE指数 收盘上涨0.52%，报28,129.84点；NSE指数 收盘上涨0.47%，报8,699.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8075/66.8175，上日收报66.67/66.68。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.78%，报987.48点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.66%，报515.87点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.33%，报62.488；卢布兑欧元 升值0.14%，报68.273。(完)
(编译 王琛；审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。