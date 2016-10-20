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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 07:23 BJT

金砖国家：10月20日股汇市收盘纵览

路透10月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月20日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘近持平，报913.38点。

中国股市：沪综指震荡近收平，整体反弹动力不足中小盘股走势偏强

中国汇市：人民币微收跌暂止步6.74元关口，部分机构倒量致成交放大

香港股市：收高，受能源类股大涨带动

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.52%，报63,837.851点。

巴西汇市：雷亚尔连续第三日升值，周三巴西央行降息25个基点，为四年来首次降息，旨在将巴西经济拉出逾一个世纪来最为严重的衰退。雷亚尔兑美元 收报3.1375/90，上日收报3.1676/90。

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南非股市：小幅收低。指标Top-40指数 收盘下跌0.16%，报44,865.96点；大盘综合指数 收盘下跌0.16%，报51,420.66点。南非电信运营商MTN 跌幅居前，该股盘中一度下挫3.2%至逾六年低点，之后扳回部分跌幅，终场收跌2.25%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因欧洲央行政策会议后美元上涨

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印度股市：尾随亚洲市场收高，金融股对大盘指数涨幅贡献最大。BSE指数 收盘上涨0.52%，报28,129.84点；NSE指数 收盘上涨0.47%，报8,699.4点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8075/66.8175，上日收报66.67/66.68。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.78%，报987.48点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.66%，报515.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.33%，报62.488；卢布兑欧元 升值0.14%，报68.273。(完)

(编译 王琛；审校 张若琪)

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