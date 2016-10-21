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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 08:15 BJT

****欧洲经济指标预测--10月21日-10月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    10月17日当周      
    
    10月21日(五)
    0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)      9月          85     105.46
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                           82     100.51
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --        7.27
    1400 欧元区消费者信心指数                      10月初值        负8      负8.2 
    
    10月24日当周
    
    10月24日(一)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       10月初值        --        49.7
                   服务业PMI                                       --        53.3
                   综合PMI                                         --        52.7
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       10月初值       54.2       54.3 
                   服务业PMI                                      51.5       50.9
                   综合PMI                                        53.2       52.8
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     10月初值       52.6       52.6
                     服务业PMI                                    52.5       52.2
                     综合PMI                                      52.8       52.6
    0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)             9月初值        --    顺差21.3
    
    10月25(二)
    0645 法国企业景气指数                             10月         --         103
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                      10月       109.4      109.5
                    现况指数                                     114.5      114.7
                    预期指数                                     104.0      104.5
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            8月         --      -10.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -11.8%
               工业销售(经季节调整，较前月)            8月         --       +2.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --       -0.7%
    
    10月25-28日   
    0600 德国进口物价(较前月)                          9月         --       -0.2%
                     (较上年同期)                                  --       -2.6%
    
    10月26日(三)
    0600 德国GfK消费者信心指数                        11月        10.0       10.0
    0645 法国消费者信心指数                           10月         --          97
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)              8月         --       -0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --       -0.2%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   9月         --      36.997
    
    10月26-31日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      9月         --       -0.4%
                         (较上年同期)                              --       +3.7%
    
    10月27日(四)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     9月         --      正1.53
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                        9月       +5.1%      +5.1%
               针对家庭放款                                        --       +1.8%
    0800 意大利企业信心指数                           10月         --       101.9 
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值         --       +0.7% 
                              (较上年同期)                         --       +2.1%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                        9月         --        持平
                       (较上年同期)                                --       +0.6%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                10月         --         负8
    2301 英国GfK消费者信心指数                        10月         --         负1
    
    10月28日(五)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值       +0.3%       持平
    0645 法国消费者支出(较前月)                        9月         --       +0.7%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值         --       +0.5%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --        持平
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          10月         --       101.3
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          10月初值       +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.7%      +0.7%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%       持平
                                 (较上年同期)                    +0.6%      +0.5%
    (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 张若琪)

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