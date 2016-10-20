《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7577 港元 ) 美国股市周四小幅收跌，道琼工业指数 收跌40.27点，或0.22%，至18,162.35点，盘中交投震荡， 投资者消化最新一批企业业绩，电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 138.110 1.72 22660 10.714 0.32 中国铝业 9.260 -1.49 2048 2.873 -0.57 中国移动 59.220 -1.42 159455 91.882 -0.13 中国人寿 12.950 -0.46 104718 20.092 -0.04 中石油 71.490 1.94 26385 5.546 0.11 中石化 75.600 0.77 25459 5.865 1.12 汇丰控股 38.040 0.58 2402095 59.021 0.38 中电信 53.300 -0.08 2878 4.135 -0.36 中国联通 12.140 -0.90 56605 9.418 -0.13 兖州煤业 7.720 -0.13 5103 5.989 -0.68 华能国际 24.650 -0.60 11702 4.781 -0.82 南方航空 29.390 -0.27 3763 4.560 -0.65 东方航空 24.130 -0.49 741 3.744 0.10 中芯国际 6.260 -1.26 32052 0.971 -0.89 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。