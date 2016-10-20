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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 07:45 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月21日

路透10月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7577
港元 )
    
    美国股市周四小幅收跌，道琼工业指数 收跌40.27点，或0.22%，至18,162.35点，盘中交投震荡，
投资者消化最新一批企业业绩，电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。 
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              138.110     1.72        22660       10.714      0.32
 中国铝业                            9.260       -1.49       2048        2.873       -0.57
 中国移动                            59.220      -1.42       159455      91.882      -0.13
 中国人寿                            12.950      -0.46       104718      20.092      -0.04
 中石油                              71.490      1.94        26385       5.546       0.11
 中石化                              75.600      0.77        25459       5.865       1.12
 汇丰控股                            38.040      0.58        2402095     59.021      0.38
 中电信                              53.300      -0.08       2878        4.135       -0.36
 中国联通                            12.140      -0.90       56605       9.418       -0.13
 兖州煤业                            7.720       -0.13       5103        5.989       -0.68
 华能国际                            24.650      -0.60       11702       4.781       -0.82
 南方航空                            29.390      -0.27       3763        4.560       -0.65
 东方航空                            24.130      -0.49       741         3.744       0.10
 中芯国际                            6.260       -1.26       32052       0.971       -0.89
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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