《香港报摘》--经济日报10月21日

**头版头条**

--资金涌港购豪宅物业，由九仓 及南丰合作发展的山顶超级豪宅山顶Mount Nicholson昨单日连环沽出10伙分层单位，涉及金额逾32亿港元。

**其他**

--马云掌舵的全国电商龙头阿里巴巴 ，及王维基创办的香港电视 ，昨各自宣布新的网购大计。其中阿里巴巴旗下B2C网购平台天猫首于双十一（11月11日网购节）设港台专区，港视更拟500万港元银弹推广。

--泓富产业信托 早前提议收购观塘商业物业，惟在主要股东长实地产 表明反对下，遭股东会否决。身兼泓富主席、长实执董赵国雄昨亲身解说，否认长和系内内讧，只是泓富遵守证监会守则，没有事先向外透露，而长实对物业前景有不同看法。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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