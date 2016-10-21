《香港报摘》--经济日报10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--资金涌港购豪宅物业，由九仓 及南丰合作发展的山顶超级豪宅山顶Mount Nicholson昨单日连环沽出10伙分层单位，涉及金额逾32亿港元。
**其他**
--马云掌舵的全国电商龙头阿里巴巴 ，及王维基创办的香港电视 ，昨各自宣布新的网购大计。其中阿里巴巴旗下B2C网购平台天猫首于双十一（11月11日网购节）设港台专区，港视更拟500万港元银弹推广。
--泓富产业信托 早前提议收购观塘商业物业，惟在主要股东长实地产 表明反对下，遭股东会否决。身兼泓富主席、长实执董赵国雄昨亲身解说，否认长和系内内讧，只是泓富遵守证监会守则，没有事先向外透露，而长实对物业前景有不同看法。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。