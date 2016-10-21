《中国报摘》--中国证券报10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--当前一些大资金受贬值预期推动寻找“出海”的路径，但个人换汇额度受限，“内保外贷”业务收紧，地下钱庄被严打，大额资金出海的几个管道中，大额保单成为一些大资金的首选，银联卡则成为进入这一管道“口子”，根本原因在于大额保单可以提前退保或抵押贷款，实现资金快速“出海”变现，但其中风险不容忽视。
* 其他:
--新华网股份有限公司首次公开发行A股网上中签率出炉，最终确定为0.0429%，中签号码共有46,720个，每个中签号码只能认购1,000股新华网股份有限公司A股股票。新华网此次募资近15亿元人民币，发行价格为27.69元/股，发行市盈率为22.99倍。
--中国人民银行副行长范一飞表示，支付产业当下正处于发展的机遇期和红利期,可在保证安全的前提下提高效率。但如果牺牲一点安全，必须有相应的风险防范措施以及足够的风险补偿能力，建立有效的风险管理机制.
--中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至9月底，公募基金规模达8.83万亿元，其中开放式债基首次突破万亿，封闭式基金环比增加近1/3。
--平安银行 公告称，董事会完成换届，平安集团副董事长孙建一将不再出任平安银行新一届董事会董事候选人，邵平不再担任平安银行行长及新一届董事会董事候选人。平安集团副总经理谢永林被推选为新一届执行董事，平安银行原副行长胡跃飞接任行长。两人的任职资格还有待监管部门的核准。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。