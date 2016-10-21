《中国报摘》--中国证券报10月21日

* 头版头条:

--当前一些大资金受贬值预期推动寻找“出海”的路径，但个人换汇额度受限，“内保外贷”业务收紧，地下钱庄被严打，大额资金出海的几个管道中，大额保单成为一些大资金的首选，银联卡则成为进入这一管道“口子”，根本原因在于大额保单可以提前退保或抵押贷款，实现资金快速“出海”变现，但其中风险不容忽视。

* 其他:

--新华网股份有限公司首次公开发行A股网上中签率出炉，最终确定为0.0429%，中签号码共有46,720个，每个中签号码只能认购1,000股新华网股份有限公司A股股票。新华网此次募资近15亿元人民币，发行价格为27.69元/股，发行市盈率为22.99倍。

--中国人民银行副行长范一飞表示，支付产业当下正处于发展的机遇期和红利期,可在保证安全的前提下提高效率。但如果牺牲一点安全，必须有相应的风险防范措施以及足够的风险补偿能力，建立有效的风险管理机制.

--中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至9月底，公募基金规模达8.83万亿元，其中开放式债基首次突破万亿，封闭式基金环比增加近1/3。