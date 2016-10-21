《香港报摘》--信报10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--九龙仓 及南丰发展的百亿地王山顶聂歌信山道项目，其中MOUNT NICHOLSON二期本月首度以招标形式推出16伙分层单位，发展商昨日落实10伙成交，套现32.52亿港元，成为今年单日套现次高新盘，亦令九仓系今年售楼收益急增至逾170亿港元。
**其他**
--李宁 公布，截至9月底止季度，品牌产品于整个平台的同店销售，包括电子商务渠道，按年录得高单位数增长。受消息带动，该股昨日升5.4%。
--光大控股 执行董事及首席执行官陈爽表示，若中国没有资本管制，相信大部分人都有配置海外资产的想法。他认为，现在是并购的好时机，因人民银行还在维稳滙率，若人民币贬值幅度再扩大，海外收购将更加困难。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。