《香港报摘》--信报10月21日

--九龙仓 及南丰发展的百亿地王山顶聂歌信山道项目，其中MOUNT NICHOLSON二期本月首度以招标形式推出16伙分层单位，发展商昨日落实10伙成交，套现32.52亿港元，成为今年单日套现次高新盘，亦令九仓系今年售楼收益急增至逾170亿港元。

--李宁 公布，截至9月底止季度，品牌产品于整个平台的同店销售，包括电子商务渠道，按年录得高单位数增长。受消息带动，该股昨日升5.4%。

--光大控股 执行董事及首席执行官陈爽表示，若中国没有资本管制，相信大部分人都有配置海外资产的想法。他认为，现在是并购的好时机，因人民银行还在维稳滙率，若人民币贬值幅度再扩大，海外收购将更加困难。（完）