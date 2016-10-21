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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 08:20 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元尽管有所反弹，技术面偏空

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    * 欧元/澳元收涨0.9%。疲软的澳洲就业数据产生影响
    * 早盘小幅走低，或将盘整；今日无澳洲数据
    * 尽管有所反弹，5日、10日和20日移动均线走低，动能指标中性
    * 技术面看空，但空头需要其近期收在1.4200下方
    * 纽约时段区间在1.4258/1.4427，分别为首道支撑位和阻力位
    * 图表：reut.rs/2enYrKm(完)
    
        
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 (编译 王琛；审校 张涛)

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