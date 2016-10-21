《汇市简讯》欧元/澳元尽管有所反弹，技术面偏空

2352GMT * 欧元/澳元收涨0.9%。疲软的澳洲就业数据产生影响 * 早盘小幅走低，或将盘整；今日无澳洲数据 * 尽管有所反弹，5日、10日和20日移动均线走低，动能指标中性 * 技术面看空，但空头需要其近期收在1.4200下方 * 纽约时段区间在1.4258/1.4427，分别为首道支撑位和阻力位 * 图表：reut.rs/2enYrKm(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王琛；审校 张涛)