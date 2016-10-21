《香港报摘》--其他报纸重要消息10月21日

**明报**

--近日多只新股上市，然而市场反应冷淡。华润医药（新股编号＂3320＂）于昨日截止公开认购，市场消息人士透露，华润医药最新将招股价区间收窄到9.1至9.6港元，为原招股价范围8.45至10.15港元之中间价水平，最高集资降至148.1亿港元。

--创业板公司汉华专业服务 宣布，与中资企业承兴国际联手，以作价1.3亿英镑，收购侯城足球会全部权益。汉华表示，将发展特许经营连锁店，或会分销及推广侯城的产品及服装。

**苹果日报**

--盛宝金融香港私人销售部门主管梁志恒预期，人币年底见6.8至6.85，料内地投资者为避开滙兑亏损，于深港通开通后会继续把手上A股换成H股。

**星岛日报**

--屋宇署8月批出多份建筑图则，包括由万科 发展的屯门扫管笏路项目以及保利置业 的屯门青山湾项目，两者同获批建低密度洋房，而随着私人住宅动工量加快，落成量亦有所提升，今年首八个月共有9531伙落成，按年升51%。（完）

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