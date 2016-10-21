《香港报摘》--其他报纸重要消息10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--近日多只新股上市，然而市场反应冷淡。华润医药（新股编号＂3320＂）于昨日截止公开认购，市场消息人士透露，华润医药最新将招股价区间收窄到9.1至9.6港元，为原招股价范围8.45至10.15港元之中间价水平，最高集资降至148.1亿港元。
--创业板公司汉华专业服务 宣布，与中资企业承兴国际联手，以作价1.3亿英镑，收购侯城足球会全部权益。汉华表示，将发展特许经营连锁店，或会分销及推广侯城的产品及服装。
**苹果日报**
--盛宝金融香港私人销售部门主管梁志恒预期，人币年底见6.8至6.85，料内地投资者为避开滙兑亏损，于深港通开通后会继续把手上A股换成H股。
**星岛日报**
--屋宇署8月批出多份建筑图则，包括由万科 发展的屯门扫管笏路项目以及保利置业 的屯门青山湾项目，两者同获批建低密度洋房，而随着私人住宅动工量加快，落成量亦有所提升，今年首八个月共有9531伙落成，按年升51%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。