港报财经评论：市争持吼个股--经济日报10月21日

市争持吼个股/ 林瑞芬

预计今日超强台风＂海马＂将正面吹袭香港，港股有可能因而休市，股民昨日已提早戒备，市场气氛保持审慎。

恒指昨收报23374点，微升0.3%；国指收报9686点，微升0.5%，大市成交额缩减只有536亿元，争持之局未变。

自阿爷出招房控之后，加码PPP（公私营合作）项目，受惠股份股价表现确是佳，如笔者曾提及过的水务处理股，今周就有中国水务（00855）及北控水务（00371）弹起，周一至周四分别累升12%及13%。如果中港大市指数一如现况，只能在窄幅之间争持，不大升又未大跌，个别前景确定性强的如PPP受惠概念股，将会持续由投资者增持，宜逢低收集。

PPP受惠概念股还包括中国建筑（03311），本周一至周四累升11.5%，昨收报11.44元。从走势图启示，中国建筑昨急升破下降轨阻力11元，一扭近月弱于大市势头，后市如守稳11元，反覆收复今年失地，目标回探12.5元。

中国建筑昨午公布，截至今年9月底止9个月，未经审核营业额及应占合营企业营业额分别约302.37亿元及18.56亿元，去年同期经重列为257.28亿元及8.99亿元，分别上升17.5%及逾1倍；未经审核经营溢利及应占合营企业盈利合共约37.36亿元，按年升5.4%，去年同期经重列为35.43亿元。按瑞银分析，单计第三季，中国建筑收入按年增加31%，较今年上半年只增长11%，以及单计第二季按年增长只有5%，第三季收入增长明显加快。

瑞银估计截至今年12月底止，中国建筑每股盈利达0.96元，每股股息0.33元；料2017年12月底止，每股盈利达1.29元，每股股息0.39元，中期目标14.4元，折合2017年度预测PE只是11倍。中国建筑上月确实接多了PPP建筑项目，长远受国策推动PPP，花旗月内也有看好该股的报告，目标价14.5元，与瑞银相若。

短期个股之选，务实点还是看季绩，其中，鞍钢股份（00347）已预报今年三季度业绩，实现归属上市公司股东净利润达9.77亿元（人民币．下同），同比扭亏为盈；实现每股盈利0.135元。单以第三季度计，实现归属于上市公司股东净利润6.77亿元，去年同期亏损10.43亿元。据摩根士丹利最新提出可以继续看好内地周期性复苏股份，鞍钢榜上有名，可作为低位收集的目标之一。

综合最新四个季度数据，鞍钢单季业绩分别录得亏损37.05亿元、亏损6.15亿元、盈利9.15亿元及盈利6.77亿元，三季度单季盈利环比计虽下降约26%，但仍处于近年来较高水平。7月、8月份钢价续升，是鞍钢第三季度盈利处于近年较高水平的主因，当中，料有今年来增长较佳的汽车业推动，刺激汽车钢的需求。鞍钢作为最早生产汽车钢的企业，已通过在大连、广州等进行全国性的产能布局；并成立鞍蒂等公司，向下游的加工配送延伸；同时不断扩大高端汽车钢产品的比例，总体形成较强的竞争力。

此外，当前行业正处于去产能的关键期，兼并重组是行业潮流和趋势，好公司在国企改革及去产能大环境下，具整合东北地区钢企的实力。国企改革，以及供给侧改革，成效料逐渐体现出来，对鞍钢评价趋正面。只是自十一长假期间中央出招调控房地产市场之后，令投资者较为关注建筑业可能因房地产销售减少而放缓增长，对相关建筑用钢材的需求减少。就此疑虑，笔者认为，内地房控政策意向并非一味打压房地产市场，城镇化在推动三、四綫城市的居民房屋需求，而阿爷也不可能承受房地产大跌之痛。后市若政策上加大土地供给，有利于房地产投资后期恢复，对周期品需求构成支持。除基本经济因素之外，货币政策也是左右钢铁市场的关键点，收紧不利，但现况内地仍维持相对宽松的货币政策，当对鞍钢有利。

鞍钢走势处于3.65至4.10港元附近窄幅上落势途中，往绩每股净资产值约7.03港元，现价3.87港元，相当于市帐率只有0.55倍，随着钢铁业略有起色，经济偏稳的情况下，该股大趋势以窄幅上落后，向上谋突破造高位的机会较高，候低收集，以3.6港元止蚀。（完）

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