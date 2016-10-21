《全球重要经济事件一览表》--10月21日-10月28日

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10月21日(五)

北京--中国国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况。

--国家工商总局副局长刘玉亭介绍持续深化商事制度改革有关政策情况，国家发展改革委副秘书长程建林介绍进一步扩大国内消费特别是服务消费有关政策情况。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在一次研讨会上就泰国经济前景发表讲话(0230)。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)于联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)2016年会员会议中发表演讲(1830)。

法兰克福--欧洲央行公布对专业预测人士的季度调查，这是衡量长期通胀预期的一项重要参考指标(0800)。

维也纳--奥地利经济部长Reinhold Mitterlehner就国家经济发表演说。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1430)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托协会年度会议致辞(0635)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在经济学人举办的研讨会发表演说(0800)。

法兰克福--意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)与德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议。

10月24日(一)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)。

美国费耶特维尔--圣路易斯联储总裁布拉德在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话(1305)。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策(1730)。

巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹发表讲话(1615)。

伊斯兰堡--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在主题为“全球经济中的新兴市场”的会议上发表主旨演讲(1000)。

雅加达--发布印尼经济调查报告。

首尔--经济合作暨发展组织(OECD)2016年企业治理亚洲圆桌会议(至10月25日)，OECD副秘书长玉木林太郎参会。

巴黎--OECD全球环境论坛，题为“量化环境与经济增长之间的关系”(至10月25日)。OECD首席经济学家曼恩致开幕词。

10月25日(二)

新加坡--新加坡金管局公布宏观经济形势详细评估。金管局将公布最新宏观经济评估(0400)。

亚特兰大--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表题为“社区发展过程中的借贷和投资”的讲话(1720)。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话(1530)。

布鲁塞尔--欧洲经济研讨会：英国退欧对民众、欧盟及欧洲经济的影响。(1345)

10月26日(三)

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交中期预算政策声明，包括财政部对未来三年的预算赤字和经济增长预估。(1300)

10月27日(四)

北京--2016中国金融年度论坛(至29日)，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0730)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

布拉提斯拉瓦--Globsec Tatra峰会(至10月30日)。多位欧盟执委和国家财长将参加，讨论英国退欧、移民及经济增长问题。发言者包括德国财政部长朔伊布勒、意大利财长帕多安、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西等。

约翰内斯堡--南非央行召开两年一度的会议，题为“新兴市场脆弱背景下南非货币政策和金融稳定性面临的挑战”。

10月28日(五)

莫斯科--俄罗斯央行利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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