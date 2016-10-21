港报财经评论：人仔贬值路长走，北水扫金又扫楼--信报10月21日

人仔贬值路长走，北水扫金又扫楼/ 习广思

随着美国最后一场总统候选人辩论结束，被市场视为特朗普胜选反向指标的墨西哥披索，由辩论期间滙价下跌后急速180度转向，直冲6周新高。市场反应显示，希拉莉在这场辩论中再度获胜，相信下月美国总统选举大局已定。投资市场可以转移视线至美国利率变化，本港投资者则要留意北水涌港，各路＂水浸＂正加速推升资产价格。

由于有现建制力量包括美国政府全力支持，连希拉莉的最大威胁维基解密都难以再爆出电邮丑闻，除非阿桑奇逃出厄瓜多尔驻英领事馆并将机密档案抛出，否则这场选举是大局已定。

民调显示，希拉莉民望抛离特朗普7个百分点，但计及选举人票，几个重要摇摆州份都变成民主党领先。FiveThirtyEight网站显示，希拉莉胜选机率已升至87.3%。

美国联储局发表俗称《褐皮书》的地区经济报告，指8月底至10月初美国经济稳定温和增长，经济前景大致乐观。报告指出，联储局12个分区仅纽约分区经济活动没有增长，大部分分区的零售销售增加，就业市场及工资温和上升，房地产市场改善。不过，新近公布的9月美国新屋动工户数意外创18个月新低，按年下跌近12%，为5年来最大跌幅。根据Fed Watch工具，交易员评估联储局年内加息的概率维持在64.8%，没大变化。

伴随着人民币持续下跌，现时不少评论指向中国楼市泡沫爆破，资金四出外逃。但瑞银中国首席经济学家汪涛表示，中国楼市调控政策比较温和，不会导致市场崩盘。

统计局资料显示，1至9月商品房销售面积105185万方米，按年增长26.9%，1至9月房地产开发投资74598亿元人民币，按年名义增长5.8%。值得关注的是，新开工下降19%，原因是去年9月基数太强。整体新开工低于销售增长，反映房地产商比较谨慎，着力于销售去库存。

汪涛估计，中国房地产销售面积增长于10月和11月份会放缓至10%左右，12月接近零增长。至于今年的货币政策，预料人行今年基本没有降准、减息的空间，短期宏观政策不会出现变化，年底前政府不会刺激信贷增长或减息，因为楼市泡沫升温，信贷杠杆还在上升，且经济增速大概会达标。汪涛同时提到，调控楼市最有效的政策应该是全面信贷收紧，但考虑滙率等因素并没有采取这样的措施。汪涛认为，中国资本外流压力还是比较大，贬值压力会存在，预计人民币兑美元今年将达到6.8，明年将达到7.2，即明年人民币还会贬值近6%。

过去两年人民币已有相当幅度的贬值，若明年人民币继续贬值，资金外流仍会持续。事实上，早前亦提过北水已经唔扫珠宝首饰转扫保单，为资金保值。

有报道指出，北水涌港源源不绝，内地财新网驻香港记者报道，近期大量内地居民在上环附近的金舖大肆买黄金，由于金舖不提供租赁保险箱和存放黄金的服务，这些内地豪客需要在香港银行租用保险箱存放金条，本港多家银行的保险箱已经爆棚。

财新网向多家银行了解，中银香港（02388）及旗下的集友银行，保险箱业务已处于饱和状态。香港永隆银行工作人员表示，除永隆银行香港分行外，所有支行的保险箱业务已满，排队人数约在300人，部分较大规格的保险箱排队须等候约3年。

另一方面，内地投资者正加速进入香港房地产市场，推动香港楼市上涨。除了上周美银美林的报告指内地资金加速来港买楼之外，外电引述香港税务局数据显示，9月份非香港永久居民购房须征收15%买家印花税，该类买家共录得250宗交易，升至14个月以来新高，比6至9月平均值高出36%；9月买家印花税税款为5.06亿元，比过去4个月平均值高出26%。

在人民币贬值预期下，内地资金正在减少人民币风险敞口，与美元挂鈎的港元资产正是对冲外滙风险的好选择，未知月底＂深港通＂开通后会否大规模流向港股？

港股以指数计虽然沉闷，但寻宝机会却相当多，日前全球第二大油服商哈利伯顿公布业绩远胜预期，刺激昨天油服股全面大升。此外，有大行唱好ASM太平洋（00522），因CIS设备市场爆发性增长，随后富智康（02038）管理层亦于外地媒体访问中表示，将参与晶片设计业务ASIC（application-specific integrated circuits），未来AR应用产品、智能手表等都需要用到这类特定应用IC，这个概念随时爆炒，富智康股价及成交异动，值得留意。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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