《中国重要政经日程》--10月21日-11月28日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
=============================今日重要政经日程==========================
10月21日（周五）
--国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况。
*--国家工商总局副局长刘玉亭介绍持续深化商事制度改革有关政策情况，国家发展改革委副秘书长程建林介绍进一步扩大国内消费特别是服务消费有关政策情况。
*--国家卫计委召开健康大数据应用及产业建设国家试点工程启动推动会。
=============================近期重要政经日程==========================
10月24日（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。
10月27日（周四）
--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。
11月2日（周三）
--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。