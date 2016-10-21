港报社评：＂港独＂触动京港神经，应在＂香港系统＂处理--明报10月21日

梁颂恒和游蕙祯宣誓风波，随着事态发展，有可能成为回归以来其中一桩具标志性政治事件。这是因为梁游触动的并非一般争议，而是涉及＂港独＂，即时要把香港由中国分离出去的问题，触及了北京最敏感的神经。目前事态仍然按香港的系统处理，不过由于缺乏禁止分裂国家的法律工具，能否朝着合乎当局的意愿解决，无法预估。设若＂香港系统＂无法应对＂港独＂，事态发展对本港将更难估计。

新一届立法会选举之时，坊间就有这样的说法：＂港独＂在参选时低调，当选夺取议席之后，由于有立法会议员身分的保护罩，届时利用议会宣扬＂港独＂，政府只能徒呼荷荷。不知道梁颂恒和游蕙祯是否采取这个策略，两人以＂暗独＂取态竞逐议席，当选之后在宣誓时会怎样做，一直是传媒追访焦点，因为当选议员须经过宣誓一关才可以履行议员职能。梁游对此知之甚详，他们在宣誓前持续卖关子，不少人认为他们为了成为＂完全议员＂，会以＂暗独＂取态争取先行过关。

宣誓时，梁颂恒和游蕙祯在＂誓辞＂中说＂香港民族＂、披上或摆出＂HONG KONG IS NOT CHINA＂标语，以＂支那＂发音侮辱中国等，加上其他例如手势等身体语言，予人宣誓是假，借宣誓辱国辱华和宣扬＂港独＂是真的氛围。梁游与支持者筹谋了一个多月，拿出这套宣誓＂表演＂，大概以为当局拿他们无办法，可是两人没料到以＂支那＂喻中国，不仅辱国，而且使大多数港人认为遭到冒犯和伤害，民情激愤、衆口一词声讨，梁游二人宛如＂公敌＂。过去一个多星期的民情舆情，已经充分说明这种情况。

权力当局的关注点不仅是梁游辱国辱华，更在意两人在宣誓＂表演＂的＂港独＂意涵。立法机关是香港特区行政区政权的重要组成部分，当局不可能接受＂港独＂登堂入室。在立法会选举提名阶段，当局以确认书方式未能阻止＂港独＂，如今立法会即将成为梁颂恒和游蕙祯的舞台，只要他们完成宣誓并行使职权，＂港独＂藉立法会而向社会起到散发作用必将十分可观。设若当局务必阻止＂港独＂进入政权机构，则藉梁游宣誓时的＂港独＂言行，阻止他们晋身议事堂就成为当局的操作空间。

从当局的角度审视，按目前政治生态，＂港独＂对年轻人有一定吸引力，已经有团体积极向学校开拓支持者，包括在中学以关注组名义推动＂港独＂。立法会一旦成为＂港独＂的宣传平台，对＂港独＂的滋长肯定是一股无形动力，遇到一些议题就完全有可能出现议会内外相互呼应的局面。届时对＂港独＂的斗争，将会更加尖锐和代价更大。因此，确保立法会不会成为宣扬＂港独＂的舞台，相信是当局致力要达至的阶段性目标。

目前当局可见操作，仍然是按香港的系统处理，争取透过司法覆核解决问题。本港司法独立，法庭判案不受政府或任何人士影响，而证诸历年司法覆核，政府败诉者不少，特别是今次案件涉及＂港独＂，当局并无法律工具可供使用，无法诉诸违法诉求，只能就程序等边缘理据争拗，胜算难料。因此，对政府而言，司法覆核是双刃剑，设若他日法庭裁决未按政府意愿，则梁颂恒和游蕙祯是否就可在立法会大展拳脚？未来一段日子会成为香港社会的悬念。

此所以，近日来自左派阵营的说法，是设若司法覆核未能阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓，应该由特区政府提请全国人大常委会＂释法＂，一锤定音，云云。全国人大常委范徐丽泰表示未听闻中央有＂释法＂意图，若说＂释法＂是解释哪一条《基本法》？从范太这番表述，有理由相信＂释法＂只是左派阵营一些人的主观意愿，并不反映中央的意志。香港事务无论涉及什么事，都应该按＂港事港办＂原则处理，这个本来就是当年以＂一国两制＂处理香港问题的设计初衷。因此，即使是＂港独＂这样的新状况、新问题，在＂香港系统＂处理和寻求解决，不仅应该是港人应该坚持和争取，北京也应该乐于见到，而非动辄就祭起＂释法＂高压解决。

即使如此，＂港独＂问题牵涉千丝万缕，香港特定情况又让铤而走险者有不少游走空间，为使香港大局不致被＂港独＂拖累，有必要增加法律工具，使特区政府有法理依据对付＂港独＂，而非现在＂挖东墙、补西墙＂的捉襟见肘状态。制订从法律、行政、教育等全面策略应对＂港独＂，此其时矣！这样才有望拔除＂港独＂苗头，并使之没有落地生根的土壤和空间。（完）

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