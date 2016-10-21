《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月21日

*工商时报：

--扶植金融科技创新创业及培育金融科技人才，金管会推动的〞金融科技发展基金〞首波2亿台币已开始启动，金管会宣布已选出五家新创企业作为补助对象，另有10家是无补助的辅导企业，范围从财富管理、机器人理财、行动支付、旅游金融到P2P都有。

--中信金控 原订明年6月股东会改选董事，提前到今年12月8日召开股东临时会，全面改选董事，除席次将从九席减成七席，其中独董四席、大股东三席，更首创金融业独董过半先例。

*经济日报：

--行政院会昨日通过电业法修正案，启动能源转型工程，政府保证民生基本用电不涨价。

--总统蔡英文昨表态支持〞监理沙盒〞（Regulatory Sandbox）机制，立委解读，金管会的保守态度将有所改变，监理沙盒的修法将快速前进，近期内即会排入财政委员会审查。

--金管会首度公布截至9月底，有156件TRF（目标可赎回远期契约）争议案银行与客户无法和解。金管会要求所有银行，于10月底前，这156件争议案件若无法和解，客户提出评议调处或仲裁诉求，银行就必须接受。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。