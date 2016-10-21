《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--扶植金融科技创新创业及培育金融科技人才，金管会推动的〞金融科技发展基金〞首波2亿台币已开始启动，金管会宣布已选出五家新创企业作为补助对象，另有10家是无补助的辅导企业，范围从财富管理、机器人理财、行动支付、旅游金融到P2P都有。
--中信金控 原订明年6月股东会改选董事，提前到今年12月8日召开股东临时会，全面改选董事，除席次将从九席减成七席，其中独董四席、大股东三席，更首创金融业独董过半先例。
*经济日报：
--行政院会昨日通过电业法修正案，启动能源转型工程，政府保证民生基本用电不涨价。
--总统蔡英文昨表态支持〞监理沙盒〞（Regulatory Sandbox）机制，立委解读，金管会的保守态度将有所改变，监理沙盒的修法将快速前进，近期内即会排入财政委员会审查。
--金管会首度公布截至9月底，有156件TRF（目标可赎回远期契约）争议案银行与客户无法和解。金管会要求所有银行，于10月底前，这156件争议案件若无法和解，客户提出评议调处或仲裁诉求，银行就必须接受。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。