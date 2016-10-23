主要国家经济指标预测--10月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月23日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 顺差3,418 逆差187 出口(较上年同期) -10.4% -9.6% 进口(较上年同期) -16.6% -17.3% 10月24日(一) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 50.4 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.0 49.7 服务业PMI 53.0 53.3 综合PMI 52.2 52.7 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 54.3 54.3 服务业PMI 51.5 50.9 综合PMI 53.3 52.8 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.6 52.6 服务业PMI 52.4 52.2 综合PMI 52.8 52.6 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差21.3 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.5% +0.3% 1230 美国全国活动指数 9月 -- 负0.55 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.6 51.5 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月21日(五) 0130 中国70个大中城市新建住宅销售价格(较上年同期) 9月 +11.2% -- 0830 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 9月 106.13 85 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 101.18 82 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 132.85 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.5% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -0.1% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.3% 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负8 负8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪；审校 王颖)