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货币新闻 | 2016年 10月 21日 星期五 09:12 BJT

标题新闻：希拉里和特朗普的最后一场电视辩论吸引近7,200万观众，创历史第三高

标题新闻：以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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