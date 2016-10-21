《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日

**上海证券报**

--基金子公司监管新规征求意见稿发布后，不完全统计显示，5月以来有至少五家规模排名靠前的基金子公司进行了增资，相关受访子公司负责人表示，相比现有资产规模，上述增资或尚未满足新规要求，因此只能视作是公司业务发展的“常规动作”，即便有真正的“增资潮”，也会大概率出现在新规正式颁布之后。

-- 世纪游轮 发布重组草案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价305.04亿元人民币收购知名休闲社交类网络游戏公司Alpha全部A类普通股。由于上市公司通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，交易完成后，世纪游轮将合计持有Alpha 100%的股权。

**证券时报**

--中海信托转让的四川信托30.2534%股权被中融新大集团拿下，这笔转让经过23次报价，最终以溢价33.33%的价格成交，总成交价为50亿元。(完)