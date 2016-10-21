《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--基金子公司监管新规征求意见稿发布后，不完全统计显示，5月以来有至少五家规模排名靠前的基金子公司进行了增资，相关受访子公司负责人表示，相比现有资产规模，上述增资或尚未满足新规要求，因此只能视作是公司业务发展的“常规动作”，即便有真正的“增资潮”，也会大概率出现在新规正式颁布之后。
-- 世纪游轮 发布重组草案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价305.04亿元人民币收购知名休闲社交类网络游戏公司Alpha全部A类普通股。由于上市公司通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，交易完成后，世纪游轮将合计持有Alpha 100%的股权。
**证券时报**
--中海信托转让的四川信托30.2534%股权被中融新大集团拿下，这笔转让经过23次报价，最终以溢价33.33%的价格成交，总成交价为50亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。