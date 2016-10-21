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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 09:04 BJT

《全球汇市》美元持坚，欧洲央行总裁鸽派言论打压欧元

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0920  1.0928  -0.07  +0.55  1.0860
    美元/日圆            104.14  103.94  +0.19 -13.43  120.30
    欧元/日圆         113.73  113.59  +0.12 -12.83  130.47
    美元/瑞郎            0.9937  0.9923  +0.14  -0.81  1.0018
    英镑/美元            1.2241  1.2250  -0.07 -16.94  1.4738
    美元/加元            1.3237  1.3228  +0.07  -4.35  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7517  6.7466  +0.08  +2.80  6.5680
    澳元/美元            0.7626  0.7624  +0.03  +4.82  0.7275
    新西兰元/美元        0.7179  0.7188  -0.13  +5.19  0.6825
    澳元/日圆         79.440  79.220  +0.28  -9.34  87.620
    新西兰元/日圆     74.770  74.750  +0.03  -8.79  81.980
    英镑/日圆         127.50  127.35  +0.12 -28.06  177.22
    澳元/新西兰元     1.0621  1.0593  +0.26  -0.40  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王丽鑫/张涛/龚芳/杜明霞/徐文焰)

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