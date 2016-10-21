基金产业：美国债券基金上周再获投资者青睐，惟市政债基金例外--理柏

路透纽约10月20日 - 汤森路透旗下研究服务公司理柏周四公布的数据显示，美国债券基金上周重获投资者青睐，吸引资金流入34亿美元。

理柏称，截至10月19日当周，投资者从美国股票基金中撤出同样规模的资金。

这一周对市政债券基金来说则比较郁闷，资金连续流入的势头被终止。此前这类基金连续54周录得资金流入，流入规模共计逾600亿美元。

与之相反，投资级公司债基金反弹，吸纳24亿美元资金，之前一周为流出6.66亿美元。

投资者今年一直追捧债券，尽管美国今年若升息有可能打压债券价格，但其他市场的潜在风险让投资者一心求稳。

“或许是因为股票表现如此差劲，而债券提供的回报率又优于货币市场，”理柏研究分析师Pat Keon认为。

数据还显示，货币市场基金同期资金净流出77亿美元。投资者将现金暂存在这类基金里，但监管机构要求部分基金采用资产浮动净值的改革规定将在周五生效，投资者一直在将资金调出这类基金。

股票市场人气好坏不一。股票上市交易基金(ETF)吸引资金流入，而侧重于股市投资的共同基金则延续资金流出的长期趋势。

投资中国股票的基金录得资金流入2.57亿美元，为连续第10周资金流入。周三公布的数据显示中国经济三季度同比稳步增长6.7%，进一步缓解该国经济“硬着陆”可能导致全球经济增长脱轨的担心。(完)