中国经济：实现金融风险监管全覆盖，保持高压持续打击违法违规--金融时报

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国金融时报周五发表评论员文章称，提升资本市场配置效率更好服务实体经济，就要坚持守住不发生系统性风险的基本底线，实现金融风险监管全覆盖；并持续打击违法违规行为，保持高压态势。
文章并称，要让资本市场更好地服务实体经济，主要任务就是要夯实市场发展的基础，提高上市公司质量，进一步优化信息披露和完善公司治理，规范大股东行为。
“坚持服务实体经济发展的根本宗旨，就是要发挥好市场配置资源和风险管理等功能，遏制过度投机，决不能‘脱实向虚’，更不能‘自娱自乐’，”文章称。
文章指出，要实现金融风险监管全覆盖，应把风险防控贯穿于产品实际，建立健全风险跟踪、监测和处置机制，提升提前研判风险的能力。要防止单一品种、单一机构的风险外延问题，促进各类市场主体的归位尽责。
同时，要加强资本市场监管体系的协作联动监管机制，细化工作对接流程，实现对上市公司、非上市公众公司、证券基金期货经营机构、私募基金管理机构的全方位监管协同。
“事中监管要抓早抓小、抓实抓细，坚决遏制苗头性、倾向性问题，不能因未出现大的风险就放过。事后监管要依法从严处罚，严厉打击各类违法违规行为，”文章称，严厉打击重点改革领域和市场各方高度关注的违法违规活动。
而上市公司是资本市场的基石，其质量直接影响市场活力与价值。因此，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革；加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管；并鼓励上市公司加大回报投资者力度。
在保护投资者合法权益方面，首先要把好市场入口关，其次要进一步优化投资者的回报机制，保证投资者的分红权、知情权、参与权、监督权等各项权利。
在金融创新中，文章认为，创新必须加强风险管理，与风险管控能力相匹配。对产品服务的创新，不仅要评估论证创新自身存在的风险，还必须分析其对市场全局的影响。（完） (发稿 陈杨；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。