中国经济：实现金融风险监管全覆盖，保持高压持续打击违法违规--金融时报

路透北京10月21日 - 中国金融时报周五发表评论员文章称，提升资本市场配置效率更好服务实体经济，就要坚持守住不发生系统性风险的基本底线，实现金融风险监管全覆盖；并持续打击违法违规行为，保持高压态势。

文章并称，要让资本市场更好地服务实体经济，主要任务就是要夯实市场发展的基础，提高上市公司质量，进一步优化信息披露和完善公司治理，规范大股东行为。

“坚持服务实体经济发展的根本宗旨，就是要发挥好市场配置资源和风险管理等功能，遏制过度投机，决不能‘脱实向虚’，更不能‘自娱自乐’，”文章称。

文章指出，要实现金融风险监管全覆盖，应把风险防控贯穿于产品实际，建立健全风险跟踪、监测和处置机制，提升提前研判风险的能力。要防止单一品种、单一机构的风险外延问题，促进各类市场主体的归位尽责。

同时，要加强资本市场监管体系的协作联动监管机制，细化工作对接流程，实现对上市公司、非上市公众公司、证券基金期货经营机构、私募基金管理机构的全方位监管协同。

“事中监管要抓早抓小、抓实抓细，坚决遏制苗头性、倾向性问题，不能因未出现大的风险就放过。事后监管要依法从严处罚，严厉打击各类违法违规行为，”文章称，严厉打击重点改革领域和市场各方高度关注的违法违规活动。

而上市公司是资本市场的基石，其质量直接影响市场活力与价值。因此，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革；加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管；并鼓励上市公司加大回报投资者力度。

在保护投资者合法权益方面，首先要把好市场入口关，其次要进一步优化投资者的回报机制，保证投资者的分红权、知情权、参与权、监督权等各项权利。