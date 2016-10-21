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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 09:24 BJT

金石期货：中国期指多方实力略强

以下内容节选自10月21日的《期货日报》：

周四，沪深300指数收盘涨2.58点，报3318.82点。三大股指期货日内弱势振荡。沪深300期指新主力合约IF1611较周三上涨6.2点或0.19%，报3289.60点。四份合约持仓量合计为41581手，比前一交易日减少877手，成交量减少894手至17431手。主力资金基本完成移仓换月工作，新主力合约IF1611持仓量增加5117手至2.30万手，成交8715手。周四期现市场继续维持弱势振荡态势，总成交量减少。周五期指交割在即，主力资金未现悲观情绪，料将平稳完成交割。

　　净持仓方面，周四IF合约前20席位净多持仓365手，较周三增加115手。净持仓在周初波动加剧，但随后趋于平稳，反映周一大跌后市场情绪并未因此转向悲观，而是相对稳定。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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