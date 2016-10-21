金石期货：中国期指多方实力略强

周四，沪深300指数收盘涨2.58点，报3318.82点。三大股指期货日内弱势振荡。沪深300期指新主力合约IF1611较周三上涨6.2点或0.19%，报3289.60点。四份合约持仓量合计为41581手，比前一交易日减少877手，成交量减少894手至17431手。主力资金基本完成移仓换月工作，新主力合约IF1611持仓量增加5117手至2.30万手，成交8715手。周四期现市场继续维持弱势振荡态势，总成交量减少。周五期指交割在即，主力资金未现悲观情绪，料将平稳完成交割。