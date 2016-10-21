金石期货：中国期指多方实力略强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘涨2.58点，报3318.82点。三大股指期货日内弱势振荡。沪深300期指新主力合约IF1611较周三上涨6.2点或0.19%，报3289.60点。四份合约持仓量合计为41581手，比前一交易日减少877手，成交量减少894手至17431手。主力资金基本完成移仓换月工作，新主力合约IF1611持仓量增加5117手至2.30万手，成交8715手。周四期现市场继续维持弱势振荡态势，总成交量减少。周五期指交割在即，主力资金未现悲观情绪，料将平稳完成交割。
净持仓方面，周四IF合约前20席位净多持仓365手，较周三增加115手。净持仓在周初波动加剧，但随后趋于平稳，反映周一大跌后市场情绪并未因此转向悲观，而是相对稳定。(完)
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