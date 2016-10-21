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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 09:21 BJT

瑞达期货：沪铜内强外弱格局将延续

以下内容节选自10月21日的《期货日报》：

　　受季节性弱势预期影响，国庆节之后，沪铜整体表现为冲高回落走势。一般来说，四季度铜价走势相对偏弱。回顾今年铜价走势可以看出，今年的运行区间在34000—39000元/吨，整体的波动在15%以内。笔者认为，从目前有色金属的整体情况及走势来看，四季度铜价大幅回落的可能性并不大。

　　有色复苏虽不平衡，但整体市场回暖可期。世界金属统计局（WBMS）最新公布的报告显示，2016年1—8月全球铜市场供应过剩9万吨，2015年全年过剩30.2万吨，过剩状态略有好转。同时，报告内容显示，其他有色金属均为短缺状态：镍市场供应短缺7.51万吨，锡市场供应短缺2.05万吨，锌市场供应短缺2.9万吨，铅市场供应短缺5.8万吨，原铝市场供应短缺65.8万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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