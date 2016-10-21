瑞达期货：沪铜内强外弱格局将延续

受季节性弱势预期影响，国庆节之后，沪铜整体表现为冲高回落走势。一般来说，四季度铜价走势相对偏弱。回顾今年铜价走势可以看出，今年的运行区间在34000—39000元/吨，整体的波动在15%以内。笔者认为，从目前有色金属的整体情况及走势来看，四季度铜价大幅回落的可能性并不大。