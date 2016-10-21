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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 09:31 BJT

招金期货：黄金短期反弹有望维持

以下内容节选自10月21日的《期货日报》：

经过国庆假期价格大幅下跌之后，黄金价格进入了调整期。虽然美元依旧维持了强势，但金价始终围绕200日均线附近振荡，并未进一步下挫，反映出逢低买盘较强。美元依旧是当前影响金价的主导因素。考虑到目前市场对于美联储11月按兵不动预期强烈，且美元指数临近98.2附近技术阻力，在四季度欧美政治风险的推动下，我们预计短时金价会维持10月初快速下跌之后的反弹趋势。

　　印度节日需求在即，随着珠宝需求增长，预计10月的黄金进口量可能会出现回升。通过我们的市场调研发现，自9月底以来，国内金条需求上涨，原因或是中国主要城市相继推出楼市限令，令一些投资人感到不安，寻求其他投资选项。同时，人民币近期的贬值趋向，令投资者开始转向传统的避险保值资产——黄金。中印实物需求将增强国内外逢低买盘力量，这无疑会对未来金价产生支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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