招金期货：黄金短期反弹有望维持

经过国庆假期价格大幅下跌之后，黄金价格进入了调整期。虽然美元依旧维持了强势，但金价始终围绕200日均线附近振荡，并未进一步下挫，反映出逢低买盘较强。美元依旧是当前影响金价的主导因素。考虑到目前市场对于美联储11月按兵不动预期强烈，且美元指数临近98.2附近技术阻力，在四季度欧美政治风险的推动下，我们预计短时金价会维持10月初快速下跌之后的反弹趋势。