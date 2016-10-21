招金期货：黄金短期反弹有望维持

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
经过国庆假期价格大幅下跌之后，黄金价格进入了调整期。虽然美元依旧维持了强势，但金价始终围绕200日均线附近振荡，并未进一步下挫，反映出逢低买盘较强。美元依旧是当前影响金价的主导因素。考虑到目前市场对于美联储11月按兵不动预期强烈，且美元指数临近98.2附近技术阻力，在四季度欧美政治风险的推动下，我们预计短时金价会维持10月初快速下跌之后的反弹趋势。
印度节日需求在即，随着珠宝需求增长，预计10月的黄金进口量可能会出现回升。通过我们的市场调研发现，自9月底以来，国内金条需求上涨，原因或是中国主要城市相继推出楼市限令，令一些投资人感到不安，寻求其他投资选项。同时，人民币近期的贬值趋向，令投资者开始转向传统的避险保值资产——黄金。中印实物需求将增强国内外逢低买盘力量，这无疑会对未来金价产生支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。