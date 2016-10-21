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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.30

路透上海10月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微升0.02%至94.3；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微升至95。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.57%，SDR篮子指数跌3.11%，BIS指数跌6.60%
。
    
 CFETS篮子货币             今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬点
                                          数
 人民币                           6.7558                        -247
 欧元                             7.3744                         122
 日圆                             6.4885                         183
 港元                             0.8708                       -31.4
 英镑                             8.2747                         -44
 澳元                             5.1536                         415
 新西兰元                         4.8535                         157
 新加坡元                         4.8511                          62
 瑞郎                             6.8023                          24
 加元                             5.1031                         209
 林吉特                           0.6192                       -11.9
 卢布                             9.2558                          90
 泰铢                             5.1867                         113
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.12，较上日微升0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微
升0.26%；RXY参考离岸人民币指数 报95.15，较上日微升0.14%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.12，较上日微升0.24%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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