中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.30

路透上海10月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微升0.02%至94.3；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微升至95。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.57%，SDR篮子指数跌3.11%，BIS指数跌6.60% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.7558 -247 欧元 7.3744 122 日圆 6.4885 183 港元 0.8708 -31.4 英镑 8.2747 -44 澳元 5.1536 415 新西兰元 4.8535 157 新加坡元 4.8511 62 瑞郎 6.8023 24 加元 5.1031 209 林吉特 0.6192 -11.9 卢布 9.2558 90 泰铢 5.1867 113 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.12，较上日微升0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微 升0.26%；RXY参考离岸人民币指数 报95.15，较上日微升0.14%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.12，较上日微升0.24%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)