长江期货：成本支撑是沪铝空头的最大障碍

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
受多数地区运力紧张有所缓和及现货市场成交下降的影响，节后强势上攻的铝价承压回落。当前市场分歧较大，一面是低库存和成本上扬刺激多头，另一面则是产出加大和运力松动将造成供应增加。我们认为，供需由紧张向宽松倾斜是影响中期铝价的主要矛盾。
运力紧张影响到货及9月氧化铝价格跳涨一度激发铝市多头热情。交通部自9月21日强制性执行《超限运输车辆行驶公路管理规定》以来，运力出现紧张局面，导致在途铝锭数量激增，发货周期延长。调查显示，全国主要铝锭供应商在途铝锭数量在10万吨之上，且有数万吨铝锭积压在发货站台。然而，现货铝价从运输新规执行时的12500元/吨上涨至13500元/吨，涨幅已远覆盖运输成本的上涨，铝企变现的意愿将激励他们接受运费上涨，目前多地区运输已现缓和。运输的堰塞湖缺口一旦打开，库存将会明显回升，现货供应偏紧的格局也随之受到冲击。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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