长江期货：成本支撑是沪铝空头的最大障碍

受多数地区运力紧张有所缓和及现货市场成交下降的影响，节后强势上攻的铝价承压回落。当前市场分歧较大，一面是低库存和成本上扬刺激多头，另一面则是产出加大和运力松动将造成供应增加。我们认为，供需由紧张向宽松倾斜是影响中期铝价的主要矛盾。

运力紧张影响到货及9月氧化铝价格跳涨一度激发铝市多头热情。交通部自9月21日强制性执行《超限运输车辆行驶公路管理规定》以来，运力出现紧张局面，导致在途铝锭数量激增，发货周期延长。调查显示，全国主要铝锭供应商在途铝锭数量在10万吨之上，且有数万吨铝锭积压在发货站台。然而，现货铝价从运输新规执行时的12500元/吨上涨至13500元/吨，涨幅已远覆盖运输成本的上涨，铝企变现的意愿将激励他们接受运费上涨，目前多地区运输已现缓和。运输的堰塞湖缺口一旦打开，库存将会明显回升，现货供应偏紧的格局也随之受到冲击。(完)