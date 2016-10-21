国泰君安期货：市场看好2016/2017榨季行情，郑糖仍有上涨空间

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
目前国内白糖市场的预期较为一致，主要贸易救济措施的结果可能是提高进口关税，进而提高国内的进口成本，推升价格。在政策没有落地之前，市场仍处于买预期的阶段，糖价的高点仍在后面。
我们认为市场普遍看好2016/2017榨季食糖市场行情的原因在于产不足需、走私下降，使得市场存在较大的缺口，利好长期价格。提高进口关税的预期将进一步刺激国内价格，SR1701合约仍有上涨空间。
长期来看，我们认为20美分/磅以上的国际原糖价格将刺激主产国继续扩大种植面积。未来一两年全球食糖产量仍将不断创出新高，产量的提升将最大限度地缩小目前的产需缺口。因此，盘面上2017/2018榨季合约的价格已经在贴水，这也提醒我们需要在2017年下半年注意政策落实以后糖价中期见顶的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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