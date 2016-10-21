中原期货：沪锌适量多单参与为宜，沪镍耐心等待突破

以下内容节选自10月21日的《期货日报》：

沪锌1612合约近期连续三次下探17500支撑位，该点位是7、8月振荡区间上沿位置，具有双重支撑。指标上，MACD空方能量柱衰减，快慢线在0轴上方再次出现金叉，后市期价振荡走高概率较大。操作上，激进投资者可在18000点做防守参与多单。保守型等待期价突破收缩形态上边沿压力位时择机介入多单，止损18200点位为宜。

沪镍1701合约自今年7月以来维持于上有阻力位85700点，下有支撑80000点的大型区间以内。近期振荡区间再度收窄于83000—80000点，成交量较前期有所缩减，持仓量温和增加，RSI指标死叉向下跌破50轴强弱分水岭。期价周三跌破布林线中轨，未能进一步形成上破形态，再次下探考验80000点支撑。操作上，可在80000点进行防守短线做多，短线压力81300点。波段交易者需耐心等待区间突破。(完)

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