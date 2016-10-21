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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 09:44 BJT

敬告客户：此前发出的“表格：中国9月重点城市新建住宅价格变动”有误，现予以撤销

路透北京10月21日 - 亲爱的客户，您好， 此前发出的“表格：中国9月重点城市新建住宅价格变动”稿件中9月数据有误，现予以撤销 文章USN: 发布日期: 21/10/2016 发布时间: 北京时间09:30:53

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