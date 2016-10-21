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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 10:03 BJT

韩国个股：韩进海运与MSC协商出售加州长滩码头运营商股权

路透首尔10月21日 - 负责监督韩进海运(Hanjin Shipping) 破产接管事宜的韩国法院发言人周五表示，韩进正在就出售其所持美国加州长滩码头(Long Beach Terminal)的权益，与总部位于日内瓦的Mediterranean Shipping Company S.A.(MSC)进行磋商。

韩进海运持有长滩码头运营商Total Terminals International LLC的54%股权，MSC持有剩余46%股权。

法院发言人表示，韩进已经指定一家专门从事航运业谈判的外国公司担任顾问，协助其进行谈判。

截至6月底，韩进海运的负债总计6.03万亿韩元(54亿美元)。(完)

(编译 王兴亚；审校 王颖)

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