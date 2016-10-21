韩国个股：韩进海运与MSC协商出售加州长滩码头运营商股权

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔10月21日 - 负责监督韩进海运(Hanjin Shipping) 破产接管事宜的韩国法院发言人周五表示，韩进正在就出售其所持美国加州长滩码头(Long Beach Terminal)的权益，与总部位于日内瓦的Mediterranean Shipping Company S.A.(MSC)进行磋商。
韩进海运持有长滩码头运营商Total Terminals International LLC的54%股权，MSC持有剩余46%股权。
法院发言人表示，韩进已经指定一家专门从事航运业谈判的外国公司担任顾问，协助其进行谈判。
截至6月底，韩进海运的负债总计6.03万亿韩元(54亿美元)。(完)
(编译 王兴亚；审校 王颖)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。