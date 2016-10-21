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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 10:08 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元空头信号减弱

0143GMT
    
    * 英镑/澳元在亚洲时段窄幅盘整，开盘涨1%后出现获利了结    
    * 动能指标中性
    * 格局看空，但需很快有所进展，否则看空信号将消散
    * 如果收在10日移动均线1.6060上方，则将面临压力，意味着进一步
盘整
    * 图表：reut.rs/2eM8Zpp(完)
    
      
      
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 (编译 王琛；审校 张涛)

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