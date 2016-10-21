芝加哥期市：大豆期货微升且本周有望涨1.5%，玉米期货周线料收低

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
主力小麦期货 本周下跌近1%，回吐了上周的部分涨幅；上周小麦录得一年内最大 周线涨幅。 美国农业部报告，最近一周美国玉米出口销售超过100万吨，超出70-90万吨的市场预期 。 农业部报告称，上周美国大豆出口销售略高于200万吨，远高于分析师预估的100-130万 吨的区间。 农业部并称，民间出口商上日向未知方出口美国大豆19.2万吨。 埃及国有粮食公司GASC周四称，该公司向俄罗斯标购12万吨小麦。 以下是0130GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT 小麦 417.50 0.50 +0.12% -0.65% 405.93 62 CBOT 玉米 351.00 0.00 +0.00% -1.82% 341.14 57 CBOT 大豆 975.50 0.00 +0.00% -0.61% 961.63 58 CBOT 稻米 10.30 -$0.03 -0.29% -1.20% $9.97 57 WTI 原油 50.34 -$0.29 -0.57% -2.44% $47.72 54 汇率 欧元/美元 $1.092 -$0.001 -0.09% -0.49% 美元/澳元 0.7630 0.001 +0.08% -1.18% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/王琛；审校 白云/龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。