版本:
中国
货币新闻 | 2016年 10月 21日 星期五 10:33 BJT

芝加哥期市：大豆期货微升且本周有望涨1.5%，玉米期货周线料收低

主力小麦期货 本周下跌近1%，回吐了上周的部分涨幅；上周小麦录得一年内最大
周线涨幅。
    
    美国农业部报告，最近一周美国玉米出口销售超过100万吨，超出70-90万吨的市场预期
。
    
    农业部报告称，上周美国大豆出口销售略高于200万吨，远高于分析师预估的100-130万
吨的区间。
    
    农业部并称，民间出口商上日向未知方出口美国大豆19.2万吨。
    
    埃及国有粮食公司GASC周四称，该公司向俄罗斯标购12万吨小麦。
    
    以下是0130GMT报价：    
    
　合约           最新    　变动    涨跌%     两日涨跌% 30日移动均值    RSI
　CBOT 小麦    417.50     0.50    +0.12%     -0.65%    405.93     62
　CBOT 玉米    351.00　0.00    +0.00%  -1.82%    341.14     57
　CBOT 大豆    975.50     0.00    +0.00%     -0.61%    961.63     58
　CBOT 稻米    10.30 -$0.03    -0.29%  -1.20%     $9.97           57
　WTI 原油    50.34 -$0.29    -0.57%      -2.44%    $47.72     54
　汇率                        
　欧元/美元    $1.092    -$0.001 -0.09% -0.49%        
　美元/澳元    0.7630   0.001 +0.08% -1.18% (完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/王琛；审校 白云/龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐