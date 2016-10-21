澳新汇市：澳元整理就业报告出炉后的跌势，新西兰元下跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
周四数据显示，澳洲9月全职就业人数减少5.3万人，而且求职人数下滑。
“交易商已将央行降息时间预期推迟到2017年中，不过澳洲央行在10月会议记录中强调下周发布的通胀数据的重要性后，交易商目前对疲弱数据更加敏感，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson说。
所有目光都投向下周将发布的通胀数据。该数据料显示，第三季基础通胀季率约为0.4%，年率料持稳于1.5%。
市场目前预期，澳洲央行11月再次降息的可能性仅有18%。
Simpson预计，若通胀数据低于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍可望在12月升息，那么澳元或将跌破0.75美元。
新西兰元兑美元 下滑0.1%至0.7182美元，因欧洲央行击碎对该央行将减弱刺激力度的臆测后，美元走强。
新西兰元本周上扬1.4%，因消费者物价涨幅高于预期，说明通胀可能已经触底。
虽然外界仍普遍预期新西兰央行将在11月10日政策会议上降息，但分析师对此后降息前景的疑虑比过去要大得多。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 白云/王颖)
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