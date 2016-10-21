台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币走贬逾1角，国际美元转强外资汇出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月21日 - 台币兑美元 周五盘初随亚币走贬，汇银人士指出，欧洲央行仍维持超宽松货币政策，激励国际美元走强，外资盘初积极买入美元，令台币贬幅逾1角以上。
汇银人士表示，特定大型外商银行盘初买美元相当积极，而台股也由升转跌，带动台币又贬回31.6以上。展望下周，已是10月最后一周，出口商料有抛汇压力，台币虽看贬但幅度不致太剧烈。
〞早上人民币又创新低，亚币又有贬，〞一位小型商银交易人士表示。
他们认为，盘初台币走贬至31.660左右主要是外商银行明显买入美元，尤其是人民币若走贬压力仍大，台币要反向走升机会恐怕更小。
中国人民币兑美元 早盘跌破6.75元关口，再创逾六年新低。
本地时间10:13，韩元兑美元 报1,133.9，上日收在1,127.5；台股加权指数 则跌0.05%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.683/31.734，上日收在31.600。
欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.600-31.750
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--《综述》首次购房者推升美国9月成屋销售；上周初期失业金人数上升 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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