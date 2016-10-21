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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 10:23 BJT

金属期市：LME期铝料将录得近两个月最大单周跌幅，期铜周线料亦收低

上海期交所期铜 下滑0.3%至每吨37,130元人民币。上海期锡 触及每吨131,400元，为期约推出18个月来的最高位。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

在连跌两个月后，美国9月成屋销售大增，因首次置业者进入市场。该数据显示美国经济具有增长动能。

澳洲铁矿石厂商Fortescue Metals Group 总裁潘纳威(Nev Power)周四表示，炼钢用煤价格飞涨可能会带动公司获利增长。

国际铝业协会(IAI)周四的数据显示，9月全球日均原铝产量触及纪录高位，因中国当月产量大增。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王兴亚；审校 戴素萍/白云)

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