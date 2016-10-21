金属期市：LME期铝料将录得近两个月最大单周跌幅，期铜周线料亦收低

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期交所期铜 下滑0.3%至每吨37,130元人民币。上海期锡 触及每吨131,400元，为期约推出18个月来的最高位。
欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。
在连跌两个月后，美国9月成屋销售大增，因首次置业者进入市场。该数据显示美国经济具有增长动能。
澳洲铁矿石厂商Fortescue Metals Group 总裁潘纳威(Nev Power)周四表示，炼钢用煤价格飞涨可能会带动公司获利增长。
国际铝业协会(IAI)周四的数据显示，9月全球日均原铝产量触及纪录高位，因中国当月产量大增。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王兴亚；审校 戴素萍/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。